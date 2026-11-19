Địa phương đặt mục tiêu năm 2028 đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030.

Phát huy giá trị làng nghề

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bát Tràng Đỗ Thành Thuận, thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới Thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030 ban hành theo Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 28/8/2026 của UBND Thành phố Hà Nội, xã Bát Tràng thuộc nhóm 1. Qua rà soát, địa phương có 3/10 tiêu chí đạt chuẩn, gồm: Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn; giảm nghèo và an sinh xã hội; xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công. Bên cạnh đó, 7 tiêu chí chưa đạt với 12 chỉ tiêu cần tiếp tục hoàn thiện.

Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, Bát Tràng xác định phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề truyền thống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đây cũng là hướng đi nhằm khai thác lợi thế của địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Sản phẩm gốm sứ Bát Tràng.

UBND xã Bát Tràng đã tập trung triển khai Chương trình “Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề truyền thống; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, giai đoạn 2025 - 2030”. Trong năm 2026, xã xây dựng trên 30 kế hoạch với khoảng 300 nhiệm vụ cụ thể, thực hiện theo phương châm “6 rõ - 1 xuyên suốt”, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm.

Đến nay, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt khoảng 10,3%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Trong đó, công nghiệp - xây dựng chiếm 46,9%; thương mại, dịch vụ - du lịch chiếm 46,2%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 6,9%.

Đối với lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, xã tập trung đẩy mạnh phát triển Cụm công nghiệp Bát Tràng quy mô 16,9 ha, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh đa dạng hóa các sản phẩm gốm sứ, từ đồ gia dụng, đồ thờ cúng đến đồ trang trí mỹ nghệ, gốm phong thủy và quà tặng.

Cùng với hoạt động sản xuất, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Năm 2026, xã tổ chức Hội thi sản phẩm quà tặng gốm sứ với 65 sản phẩm tham gia, trong đó có 18 sản phẩm đạt giải cao. Các nghệ nhân, chủ thể OCOP cũng được tạo điều kiện tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các sự kiện văn hóa, triển lãm, hội chợ của thành phố.

Đến nay, toàn xã có 70 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên còn hạn. Địa phương đang hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương đánh giá bộ sản phẩm OCOP 5 sao đối với sản phẩm gốm men Suối Ngọc của HTX Sản xuất - Kinh doanh gốm Tân Thịnh; đồng thời đề nghị đánh giá, phân hạng 13 sản phẩm gốm sứ của 4 chủ thể tại 3 làng nghề.

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch làng nghề cũng được chú trọng phát triển. Xã khai thác các loại hình du lịch trải nghiệm vuốt, nặn, vẽ trên gốm, kết hợp du lịch văn hóa tâm linh tại làng cổ Bát Tràng. Các lễ hội truyền thống được tổ chức, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thu hút du khách.

Đáng chú ý, địa phương đã phối hợp với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp tổ chức 9 phiên livestream bán hàng gốm sứ; hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ 30 sản phẩm làng nghề trên các sàn thương mại điện tử. Các điểm du lịch trên địa bàn hiện đón trung bình 40 - 50 lượt khách mỗi ngày.

Song song với phát triển sản xuất, xã quan tâm bảo tồn, truyền nghề và phát huy vai trò của nghệ nhân. Địa phương phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội rà soát, hỗ trợ máy móc, thiết bị sản xuất gốm sứ cho 2 hộ kinh doanh; hỗ trợ cấp nhãn hiệu sản phẩm cá nhân cho 2 hộ và hỗ trợ kệ, bục trưng bày sản phẩm cho một hộ kinh doanh.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới

Cùng với phát triển làng nghề, chuyển đổi số đang trở thành giải pháp quan trọng giúp Bát Tràng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và quảng bá sản phẩm truyền thống.

Toàn xã hiện có 814 doanh nghiệp và 2.805 hộ kinh doanh đang hoạt động. Tại các doanh nghiệp, nhiều đơn vị đã ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng website giới thiệu sản phẩm, nguồn gốc và xuất xứ. 100% hộ kinh doanh sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; khoảng 15% ứng dụng phần mềm quản lý bán hàng và 70% sử dụng các nền tảng Zalo, Facebook, Instagram để quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Trụ sở UBND xã Bát Tràng.

Trạm y tế xã xây dựng khang trang hiện đại.

Riêng tại làng nghề gốm sứ Bát Tràng, 100% hộ sản xuất, kinh doanh có logo nhận diện sản phẩm; 100% doanh nghiệp sử dụng từ 4 - 6 nhóm nền tảng, giải pháp số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trên 30 sản phẩm gốm sứ tiêu biểu được giới thiệu, quảng bá và kinh doanh trên các nền tảng, sàn thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee, Không Gian Gốm.

Khoảng 20% hộ kinh doanh, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức livestream bán hàng hằng tuần. Có những phiên livestream thu hút hơn 1.000 người theo dõi, doanh thu đạt trên 100 triệu đồng, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và thị trường.

Địa phương cũng chú trọng số hóa sản phẩm và truy xuất nguồn gốc. Toàn xã có 70 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó 100% sản phẩm được hỗ trợ tem QR Code truy xuất nguồn gốc và đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của xã.

Đường làng tại làng nghê Bát Tràng.

Đối với phát triển du lịch, xã đang triển khai Đề án thành lập Khu phát triển thương mại và văn hóa - Bảo tàng sinh thái Làng cổ Bát Tràng, tích hợp phát triển kinh tế đêm, hiện đang xin ý kiến Sở Văn hóa và Thể thao để trình thành phố phê duyệt. Cùng với đó, địa phương phối hợp xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn Kim Lan - Văn Đức với chủ đề “Dấu ấn gốm cổ làng xanh ven sông Hồng”.

Bên cạnh lợi thế làng nghề, xã tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, môi trường và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Hiện 100% đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện an toàn, ổn định và tiếp cận nguồn nước sạch. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt 100%; 100% hộ có nhà ở kiên cố.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 87,4 triệu đồng/năm. Theo số liệu điều tra thu nhập năm 2026, mức thu nhập bình quân của xã đạt 97,6 triệu đồng/người/năm, tăng 11,6% so với năm trước. Xã không còn hộ nghèo; năm 2025 còn 4 hộ cận nghèo, chiếm 0,31%.

Tuy nhiên, quá trình hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới vẫn còn một số khó khăn. Hạ tầng tại các điểm du lịch chưa được đầu tư đồng bộ; xã chưa thành lập Tổ khuyến nông cộng đồng; một số khu vực còn hạn chế về chất lượng sóng 4G, 5G. Tỷ lệ đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến hiện đạt 40%, chưa đáp ứng yêu cầu 50%.

Đối với tiêu chí khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xã lựa chọn thôn Giang Cao và thôn Bát Tràng để xây dựng mô hình thôn thông minh, dự kiến hoàn thành trong năm 2028. Địa phương cũng tiếp tục tập huấn kỹ năng số cho nghệ nhân, hộ kinh doanh, đẩy mạnh thương mại điện tử và xây dựng, vận hành website làng nghề Bát Tràng.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bát Tràng Đỗ Thành Thuận, để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, địa phương đề nghị UBND Thành phố Hà Nội bố trí kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục hướng dẫn cấp xã triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Với định hướng phát triển kinh tế toàn diện, lấy làng nghề truyền thống làm một trong những động lực quan trọng, xã Bát Tràng đặt mục tiêu phấn đấu năm 2028 đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030. Qua đó, không chỉ hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống người dân mà còn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng nghề gốm sứ truyền thống, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

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