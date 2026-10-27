Bát Tràng tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm từ vùng rau

Kiểm soát chặt từ đồng ruộng

Xã Bát Tràng hiện có tổng diện tích gieo trồng các loại cây đạt hơn 788ha, trong đó diện tích trồng rau trên 323ha, tập trung chủ yếu tại vùng sản xuất chuyên canh Văn Đức. Những năm qua, xã Bát Tràng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất nông nghiệp, kiểm soát việc sử dụng vật tư đầu vào và hướng dẫn người dân tuân thủ quy trình sản xuất an toàn. Theo đó, xã triển khai về phát triển sản xuất trồng trọt, thúc đẩy ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), phát triển vùng rau an toàn tập trung gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Xã Bát Tràng triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất nông nghiệp, kiểm soát việc sử dụng vật tư đầu vào và hướng dẫn người dân tuân thủ quy trình sản xuất an toàn. Ảnh: PV

Bên cạnh công tác quản lý, xã thường xuyên phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội tổ chức kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, đúng đối tượng phòng trừ và tuân thủ thời gian cách ly trước thu hoạch. Các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất rau an toàn, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) cũng được triển khai, giúp người dân nâng cao kiến thức, chủ động phòng trừ sâu bệnh và giảm nguy cơ tồn dư hóa chất trong nông sản.

Phó Chủ tịch UBND xã Văn Đức Đỗ Thành Thuận nhấn mạnh, hiện nay vùng rau tập trung Văn Đức việc triển khai mô hình quản lý an toàn thực phẩm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và xây dựng thương hiệu rau an toàn của địa phương. Theo đó, UBND xã chỉ đạo duy trì mô hình tổ trưởng sản xuất theo từng khu vực cánh đồng để giám sát quy trình canh tác, theo dõi việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thời gian cách ly trước thu hoạch.

Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức triển khai mô hình quản lý an toàn thực phẩm. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, xã vận động người dân giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, ưu tiên các chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ và áp dụng biện pháp bẫy côn trùng sinh học. Cùng với đó, công tác lấy mẫu phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật được phối hợp thực hiện định kỳ nhằm giám sát chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao trách nhiệm của người sản xuất trong thực hiện quy trình canh tác và bảo đảm điều kiện an toàn trước khi đưa nông sản ra thị trường.

Gắn sản xuất an toàn với truy xuất nguồn gốc, tiêu thụ sản phẩm

Cùng với việc tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp, xã Bát Tràng chú trọng phát huy vai trò của hợp tác xã trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ và xây dựng thương hiệu rau an toàn. Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức (xã Bát Tràng) Nguyễn Văn Minh cho biết, với diện tích sản xuất hơn 300ha, hợp tác xã đã xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định 2.300- 2.400 tấn rau, củ mỗi năm. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, sản phẩm của hợp tác xã đã có mặt tại các hệ thống bán lẻ hiện đại và khu đô thị lớn ở Hà Nội.

Ở quy mô hộ sản xuất, việc ứng dụng công nghệ để minh bạch thông tin canh tác cũng đang từng bước được triển khai. Ông Đặng Văn Phúc, người sản xuất rau tại xã Bát Tràng cho biết, gia đình có hơn 2 sào rau và rau ăn lá. Hiện nay, các hộ dân trên địa bàn được hướng dẫn thực hiện mô hình sản xuất rau gắn với truy xuất nguồn gốc. Theo đó, người trồng rau được hướng dẫn ghi chép nhật ký đồng ruộng, cài đặt ứng dụng truy xuất nguồn gốc; sản phẩm cung cấp qua hợp tác xã được dán tem QR nhằm minh bạch thông tin về quá trình sản xuất, giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở nhận diện và lựa chọn sản phẩm.

Sản phẩm rau của hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức được dán tem QR nhằm minh bạch thông tin về quá trình sản xuất, giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở nhận diện và lựa chọn sản phẩm. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND xã Bát Tràng Đỗ Thành Thuận cho biết, thời gian tới, xã sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử để đưa nông sản lên không gian số. Việc minh bạch hóa dữ liệu sản xuất thông qua số hóa không chỉ hỗ trợ kiểm soát chất lượng mà còn góp phần giảm bớt khâu trung gian, tăng khả năng kết nối trực tiếp giữa người sản xuất với người tiêu dùng.

Đánh giá về công tác quản lý sản xuất tại địa phương, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội Lưu Thị Hằng cho biết, Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-SNNMT của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội về thí điểm quản lý an toàn thực phẩm tại các vùng sản xuất rau an toàn tập trung Văn Đức (xã Bát Tràng) và Tráng Việt (xã Mê Linh), đến nay Sở đã khởi tạo xong dữ liệu (thông tin hợp tác xã, số hộ sản xuất, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, VietGAP, thông tin về đối tác cung cấp và nhập hàng hóa, danh mục thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong vùng sản xuất...) của Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Văn Đức - Xã Bát Tràng trên phần mềm ">https://check.hanoi.gov.vn và đang thực hiện hướng dẫn hợp tác xã thực hiện truy xuất nguồn gốc. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm. “Tuy nhiên, để duy trì kiểm soát chất lượng, trong thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, ưu tiên các chế phẩm sinh học và phân bón hữu cơ; đồng thời tăng cường giám sát quy trình sản xuất, ghi chép nhật ký đồng ruộng để phục vụ truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị nông sản”-bà Lưu Thị Hằng nhấn mạnh.

Xã Bát Tràng phát huy lợi thế vùng rau chuyên canh, nâng cao giá trị nông sản và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về an toàn thực phẩm của người tiêu dùng. Ảnh: PV

Để tạo dựng niềm tin bền vững trên thị trường, xã Bát Tràng cần duy trì kiểm soát chặt chẽ từ vật tư đầu vào, quy trình canh tác đến chất lượng sản phẩm sau thu hoạch; đồng thời nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ. Đây cũng là cơ sở để Bát Tràng phát huy lợi thế vùng rau chuyên canh, nâng cao giá trị nông sản và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về an toàn thực phẩm của người tiêu dùng.

( Bài tuyên truyền với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội)