Bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Cư dân Muzic Ranaphorn đã phát hiện con trăn lưới dài 4,5 mét đang bò dọc theo gờ tường gần mái hiên nhà cô ở Bangkok, Thái Lan.

Đoạn clip cho thấy con trăn từ từ di chuyển dọc theo bề mặt hẹp của tòa nhà màu xám trước khi đến khung kim loại đỡ mái hiên vào ngày 19/9.

Trong một clip khác, Muzic được nhìn thấy đang ghi lại cảnh con trăn khi nó bò dọc theo mái nhà.

Con trăn khổng lồ dài 4,5 mét được phát hiện bò lên mái nhà. Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Gia đình cô đã gọi cho những người bắt rắn, họ đã đến và đưa con vật ra khỏi nhà an toàn. Sau đó, những người cứu hộ động vật đã thả con trăn trở lại tự nhiên. Không ai bị thương trong vụ việc.

Trăn lưới có nguồn gốc từ Nam và Đông Nam Á và nằm trong số những loài rắn dài nhất thế giới.

Chúng là loài siết mồi mạnh mẽ, thường ăn thịt động vật có vú và chim, và chúng có khả năng leo trèo và bơi lội tốt, cho phép chúng di chuyển qua nhiều môi trường sống khác nhau.