Bất tỉnh trên vô lăng, tài xế lao xe tải đâm trực diện máy bay Boeing 727

Sáng 24/10, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra tại trạm xăng ở Regente Feijó, São Paulo (Brazil) khi chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào khu vực trưng bày và đâm trực diện chiếc Boeing 727.

Theo Cart, công ty quản lý đường cao tốc, sự việc xảy ra vào khoảng 11h43 tại km 543 sát tuyến cao tốc Raposo Tavares (SP-270).

Khi đang di chuyển hướng về thủ đô, nam tài xế xe tải được cho là đã đột ngột bất tỉnh, khiến phương tiện chệch khỏi làn đường, càn quét vào khu vực tư nhân và gây ra vụ va chạm nghiêm trọng.

Cú tông mạnh đến mức chiếc Boeing khổng lồ đang đứng yên bị đẩy lùi gần 15 mét, dẫn đến hư hỏng hoàn toàn phần mũi và bộ phận càng hạ cánh.

Theo thông tin từ Cảnh sát Giao thông Đường bộ (PMRv), tài xế 46 tuổi bị mắc kẹt trong cabin xe tải sau tai nạn.

Dù bị một vết thương sâu ở đầu, nạn nhân đã tỉnh táo lại trong quá trình được lực lượng chức năng giải cứu và thậm chí còn gọi điện thông báo tình hình cho chủ công ty vận tải.

Nam tài xế ngay sau đó đã được đưa đến Bệnh viện Khu vực Presidente Prudente để cấp cứu và điều trị.