Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2024, Thảo được một người quen qua mạng xã hội lôi kéo tham gia livestream có nội dung khiêu dâm theo yêu cầu của người xem trên các ứng dụng cá cược trực tuyến có yếu tố nước ngoài.

Ban đầu, Thảo được trả 250.000 đồng cho mỗi giờ livestream, sau đó tăng lên 500.000 đồng/giờ. Ngoài khoản tiền công cố định, Thảo còn được hưởng 50% số tiền người xem donate (tặng quà, chuyển tiền) để yêu cầu thực hiện các nội dung theo mong muốn.

Theo lời khai của Thảo tại cơ quan công an, thu nhập từ hoạt động này có thời điểm đạt từ 100 đến 300 triệu đồng/tháng. Các video ghi lại livestream sau đó phát tán trên nhiều trang web khiêu dâm và trang cá cược trực tuyến.

Sau một thời gian hoạt động trên các nền tảng nước ngoài, Thảo dừng livestream và chuyển sang sử dụng TikTok với tài khoản mang tên “Thị Nở”, thu hút hơn 300.000 lượt theo dõi.

Quá trình xác minh hoạt động của tài khoản này trên không gian mạng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệu tập Ngô Thị Bích Thảo để làm việc, phục vụ công tác điều tra, làm rõ các hành vi có liên quan.