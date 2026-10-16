Bắt TikToker 'Sơn Thụy Khuê' liên quan đến đường dây ma túy

Ngày 16/10, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Cửa Nam triệt phá đường dây liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trong số những người bị phát hiện, bắt giữ có Nguyễn Quốc Hưng, được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi “Sơn Thụy Khuê”.

Theo thông tin ban đầu, chiều 30/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố Tràng Tiền, tổ công tác Công an phường Cửa Nam phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến nhiều người khác, Công an phường Cửa Nam đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khẩn trương xác minh, truy tìm nguồn gốc số ma túy bị thu giữ.

Chưa đầy 48 giờ sau, lực lượng chức năng xác định được nguồn cung cấp ma túy, đồng thời tiến hành đột kích một địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nằm trong khu dân cư. Tại địa điểm này, cơ quan công an thu giữ gần 25g ma túy đá.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định tổng cộng 22 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổng số tang vật thu giữ trong quá trình điều tra gồm hơn 25g ma túy đá cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, qua xác minh, cơ quan công an phát hiện một số đối tượng liên quan từng có tiền án nhưng vẫn tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và làm rõ vai trò, hành vi của từng người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.