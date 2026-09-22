Bắt TikToker Phannhibeauty trong chuyên án ma túy liên quan 'Hoàng Nato'

Ngày 22-9, Phòng PC04, Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan 8 đường dây ma túy vừa bị triệt phá trên địa bàn.

Phan nhi bị bắt cùng nhiều người khác. Ảnh: CA

Trong số 126 người bị bắt, xử lý ban đầu có Phan Kim Nhi (37 tuổi, chủ tài khoản TikTok Phannhibeauty). Phan Kim Nhi bị bắt để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phan Kim Nhi có mối quan hệ bạn bè với Dương Minh Tuấn (43 tuổi, tức “Hoàng Nato”, ngụ phường Gia Định) và bị bắt do liên quan đến hành vi vi phạm của người này.

Trên TikTok, tài khoản Phannhibeauty có hơn 33.000 người theo dõi và hơn 88.000 lượt thích.

Phan Kim Nhi được xác định liên quan đến hành vi vi phạm của "Hoàng Nato". Ảnh: CA

Trước đó, ngày 21-9, Công an TPHCM thông tin về việc triệt phá chuyên án ma túy quy mô lớn. Sau khi khởi tố, bắt giữ Dương Minh Tuấn (sinh năm 1983), Phòng PC04 tập trung lực lượng truy xét trong 10 ngày đêm, triệt phá 8 đường dây tội phạm ma túy.

Lực lượng chức năng đã bắt, xử lý 126 người, trong đó có 5 người quốc tịch Hàn Quốc, 4 người quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc và nhiều người được biết đến trên mạng xã hội; thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate cùng lượng lớn ma túy tổng hợp.