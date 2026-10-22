Bất thường việc thanh lý hơn 90 ha rừng thông gần 40 năm tuổi ở Quảng Trị

Vừa qua, phóng viên nhận được phản ánh của người dân xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị về những bất đồng liên quan đến việc thanh lý hơn 90 ha rừng thông thuộc dự án PAM 2780 tại HTX Lương Điền. Theo phản ánh, khi hồ sơ, thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện và nội bộ HTX chưa thống nhất phương án thực hiện, Giám đốc HTX Lê Văn Phước đã ký biên bản thương thảo hợp đồng trị giá 1,96 tỷ đồng với ông Phạm Quang Phong, trú tại xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị, là người ngoài HTX.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quảng, Phó Giám đốc HTX Lương Điền, cho biết từ tháng 7-2026, HTX đề xuất phương án thanh lý 90,7 ha rừng thông được trồng từ năm 1987 để chuyển sang rừng trồng sản xuất, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Ban đầu, HTX dự kiến thực hiện phương án với ông Nguyễn Xuân Hiếu, trú tại xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị, với giá 800 triệu đồng.

Phóng viên làm việc với ông Nguyễn Quảng, Phó Giám đốc HTX Lương Điền, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Sau khi biết thông tin, một số xã viên đề nghị Ban quản trị (BQT) HTX rà soát, hướng dẫn lại hồ sơ và thủ tục. Theo ông Quảng, nhiều thành viên BQT, Ban kiểm soát (BKS), xã viên và các hộ nhận khoán đã bày tỏ ý kiến không đồng tình, cho rằng cần làm rõ cơ sở pháp lý, phương án định giá và quy trình thanh lý trước khi triển khai.

Ngày 5-10-2026, HTX làm việc với các hộ có đơn nhận khoán, đưa ra mức giá 1,8 tỷ đồng. Theo thông tin ông Quảng cung cấp, bên nhận khoán phải đặt cọc 1 tỷ đồng; trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký biên bản thương thảo, nếu không thực hiện các công việc đã thống nhất thì tiền đặt cọc sẽ được sung vào quỹ HTX.

Từ ngày 6-10 đến 10-10, HTX tổ chức họp tại 5 đội sản xuất để lấy ý kiến, với định hướng tạo điều kiện cho thành viên HTX và con em địa phương tham gia nhận khoán, góp phần giải quyết việc làm và bảo đảm lợi ích của người dân.

Tuy nhiên, ngày 16-10, khi các vấn đề liên quan vẫn đang được bàn bạc và hồ sơ chưa hoàn thiện, ông Lê Văn Phước ký biên bản thương thảo hợp đồng trị giá 1,96 tỷ đồng với ông Phạm Quang Phong. Theo ông Quảng, một số người liên quan không được tham gia cuộc họp, làm việc hôm đó.

Ông Quảng cho biết, khi ông cùng ông Nguyễn Hữu Phú, Trưởng BKS HTX, phản đối việc ký biên bản thương thảo, ông Phước đã gọi điện xin ý kiến ông Trần Hữu Bắc. Những người dự họp nghe qua loa ngoài nội dung trao đổi, trong đó ông Bắc cho rằng tài sản của người dân do HTX quyết định nhưng phải bảo đảm thực hiện đúng nội dung đã họp và mang lại hiệu quả cao cho thành viên; BQT cần tổ chức họp, biểu quyết.

Ngày 19-10, BQT và BKS HTX tiếp tục họp. Ông Quảng và ông Phú đề nghị dừng việc ký hợp đồng với ông Phong để các bên bàn bạc, thống nhất phương án và hoàn thiện hồ sơ, tránh phát sinh khiếu nại, gây phức tạp về sau.

Các kiến nghị của xã viên tập trung vào việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý trước khi ký hợp đồng; khảo sát thực tế, xác định trữ lượng gỗ làm cơ sở định giá; đồng thời làm rõ hình thức lựa chọn người nhận thanh lý, bảo đảm công khai, minh bạch. Theo ông Quảng, đến chiều 16-10, đã có 2 hộ gửi đơn khiếu nại và 7 xã viên gửi đơn kiến nghị đến các cấp, ngành địa phương.

Ông Nguyễn Khắc Hòa, trú tại thôn Đông Sơn, xã Nam Hải Lăng, cho biết đã gửi đơn khiếu nại liên quan đến việc thanh lý rừng thông vì cho rằng quá trình thực hiện có dấu hiệu thiếu minh bạch. Một số xã viên và người dân làm nghề rừng cũng băn khoăn về giá trị thanh lý so với diện tích, tuổi rừng và sản lượng gỗ. Theo thông tin người dân cung cấp, giá gỗ thông tại khu vực dao động khoảng 1,5-1,9 triệu đồng/tấn. Tuy nhiên, giá trị thực tế của diện tích rừng cần được xác định trên cơ sở khảo sát, kiểm kê và thẩm định cụ thể.

Theo hồ sơ được cung cấp, ngày 16-9-2026, HTX Lương Điền có tờ trình gửi UBND xã Nam Hải Lăng xin chủ trương thực hiện các thủ tục chuyển đổi rừng. Ngày 5-10, UBND xã ban hành Công văn số 923/UBND-KT thống nhất chủ trương, đồng thời yêu cầu HTX phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác định hiện trạng, diện tích, trữ lượng, khối lượng cây rừng; hoàn thiện hồ sơ, phương án khai thác, thanh lý theo quy định pháp luật về lâm nghiệp, đất đai và các quy định liên quan.

Lô rừng thông thuộc dự án PAM 2780 tại HTX Lương Điền.

UBND xã cũng yêu cầu HTX thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ môi trường; không tự ý chặt hạ, khai thác cây trước khi hoàn thành thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền cho phép; đồng thời lập phương án trồng lại rừng sau khai thác. Phòng Kinh tế - Hạ tầng cùng các cơ quan liên quan có trách nhiệm rà soát, thẩm định hồ sơ, nguồn gốc, hiện trạng và cơ sở pháp lý của diện tích rừng, hướng dẫn HTX hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, cho biết địa phương đã tiếp nhận đơn phản ánh và giao Phòng Kinh tế xã xử lý.

Ông Trương Văn Hoài, Trưởng Phòng Kinh tế xã Nam Hải Lăng, thông tin đơn vị đã tổ chức phiên họp xem xét phương án khai thác rừng thông của HTX Lương Điền, đồng thời thu thập, xác minh các nội dung trong đơn khiếu nại, phản ánh của công dân. Cuộc họp được tổ chức ngày 23/10/2026 theo giấy mời đã gửi.

Vụ việc đang đặt ra yêu cầu làm rõ trình tự, thủ tục thanh lý diện tích rừng thông thuộc dự án PAM 2780, căn cứ xác định giá trị tài sản và trách nhiệm của các bên liên quan. Kết quả xác minh của cơ quan chức năng sẽ là cơ sở để làm rõ những nội dung mà xã viên phản ánh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của HTX và các thành viên.

Ban chuyên đề CATP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.