Đáng chú ý, sau khi một xe bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý, thì những phương tiện phía sau bất ngờ dừng lại, quay đầu trở về công trường, một số xe đang chờ xuất bến cũng không tiếp tục di chuyển.

Các xe có dấu hiệu quá tải hoạt động bất thường

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, tại khu vực ngõ 353 đường An Dương Vương và đường 40m thuộc địa bàn phường Phú Thượng (Hà Nội) tình trạng xe chở đất, vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải phục vụ các dự án thường xuyên lưu thông qua khu vực này; trong đó có xe chở đất phục vụ Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân ở Khu đất X1, phường Phú Thượng.

“Các phương tiện có kích thước lớn khi lưu thông trên những tuyến đường này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào giờ cao điểm, thời điểm có đông người và phương tiện qua lại. Bên cạnh đó, việc xe chở đất, vật liệu xây dựng hoạt động thường xuyên cũng khiến người dân lo ngại về tình trạng bụi bẩn, đất cát rơi vãi, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và chất lượng cuộc sống”, chị N.T.T, người dân địa phương chia sẻ.

Chiếc xe chở đầy đất từ công trường Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân ở Khu đất X1, phường Phú Thượng, đi ra ngoài đường 40m. Chiếc xe sau đó được phủ bạt và đi đến điểm đổ, ghi nhận ngày 19-11. Ảnh: HL

Nhiều ngày ghi nhận tại khu vực ngõ 353 đường An Dương Vương và đường 40m của phóng viên Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội) cho thấy, những phản ánh của người dân là có cơ sở.

Theo ghi nhận của phóng viên trong 2 giờ đồng hồ trưa 19-11, nhiều xe chở đất từ Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân ở Khu đất X1, phường Phú Thượng có dấu hiệu quá tải, khi đất được chất đầy cao hơn thùng xe, đi từ công trường dự án đến điểm đổ.

Tiếp tục ghi nhận trong buổi sáng 21-11, tại Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân ở Khu đất X1, phường Phú Thượng, hoạt động vận chuyển đất từ công trường diễn ra với nhiều lượt xe tải (rơmoóc) ra vào. Sau khi nhận đất, các phương tiện lần lượt rời công trường, di chuyển trên tuyến đường 40m – tuyến đường nội khu dự án KĐT Nam Thăng Long, hiện chưa được bàn giao, rồi đi đến điểm đổ.

Quan sát của phóng viên cho thấy, trong số các phương tiện vận chuyển có nhiều xe chở đất có dấu hiệu vượt quá tải trọng cho phép. Các xe nối tiếp nhau di chuyển, đưa đất từ công trường ra ngoài.

Chiếc xe có BKS 19RM- 031.92 chở đầy đất rời khỏi công trường dự án ra đến đường 40m, ghi nhận sáng 21-11. Ảnh: HL

Đáng chú ý, diễn biến bất thường xuất hiện sau khi một xe tải chở đất của dự án bị Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý tại khu vực đường An Dương Vương nút giao lối xuống cầu Nhật Tân. Ngay sau sự việc này, những phương tiện đang di chuyển phía sau bất ngờ dừng lại, không tiếp tục hành trình. Một số xe sau đó quay đầu, trở về phía công trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi một chuyến xe đầu bị kiểm tra, xử lý, chiếc xe khác có BKS 19RM- 031.92 chở đầy đất tiếp tục rời khỏi công trường dự án ra đến đường 40m. Tuy nhiên, khi lưu thông được khoảng 500m thì chiếc xe này bất ngờ dừng lại khoảng 15 phút, rồi sau đó quay đầu trở lại công trường dự án và không tiếp tục hành trình.

Không chỉ những xe đang lưu thông, tại khu vực bên trong dự án, một số phương tiện đã chất đầy đất, sẵn sàng rời công trường cũng không tiếp tục di chuyển. Các xe nằm chờ tại dự án, hoạt động vận chuyển đất ra bên ngoài tạm thời gián đoạn. Sự thay đổi gần như tức thời này khiến người chứng kiến không khỏi đặt câu hỏi về nguyên nhân thực sự khiến các phương tiện đồng loạt dừng hoạt động.

Khó xử lý vì tuyến đường chưa được bàn giao

Chia sẻ với phóng viên, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết, lực lượng gặp khó khăn khi tiến hành kiểm tra, xử lý tại tuyến đường 40m vì đây là đường nội khu, chưa được bàn giao cho Nhà nước quản lý nên không có thẩm quyền kiểm tra, xử lý.

Chiếc xe BKS 19RM-031.92 di chuyển khoảng 500m thì bất ngờ dừng lại, sau đó khoảng 15 phút thì quay lại khu vực công trường dự án mà không đi đến điểm đổ thải. Ảnh: HL

Hoạt động vận chuyển đất từ Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân ở Khu đất X1, phường Phú Thượng không chỉ nằm ở việc người điều khiển phương tiện có chấp hành quy định về tải trọng hay không, mà còn liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án.

Theo nguyên tắc quản lý hoạt động xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý dự án, giám sát việc thực hiện các yêu cầu liên quan và bảo đảm hoạt động thi công tuân thủ quy định pháp luật. Nhà thầu thi công cũng phải tổ chức thực hiện đúng biện pháp thi công, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và các yêu cầu liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Một chiếc xe khác đã chất đầy đất, sẵn sàng rời công trường nhưng cũng bất ngờ không tiếp tục di chuyển, ghi nhận sáng 21-11. Ảnh: HL

Nhận định về tính chất pháp lý của vụ việc này, Luật sư Nguyễn Đức Tùng (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, đối với tình trạng xe tải chở đất, vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải lưu thông phục vụ các dự án, trước hết cần xác định rõ tính chất pháp lý của tuyến đường, phạm vi quản lý và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Việc một tuyến đường nội khu chưa được nghiệm thu, bàn giao cho cơ quan Nhà nước quản lý không đồng nghĩa với việc các phương tiện lưu thông trên tuyến đường đó được miễn trừ nghĩa vụ chấp hành pháp luật về giao thông; hơn nữa đây cũng phải là đường nội khu của dự án này mà của dự án khác, người dân cũng đã lưu thông thường xuyên. Mặt khác, các xe chở đất bắt buộc phải đi ra khỏi đường nội khu để đến điểm đổ, vì vậy cần theo dõi để kiểm tra, xử lý.

Đối với hành vi chở hàng vượt quá tải trọng cho phép của phương tiện, cần căn cứ vào kết quả kiểm tra, cân tải trọng và các tài liệu liên quan để xác định vi phạm. Nếu tuyến đường thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về giao thông đường bộ và đáp ứng điều kiện xử lý theo quy định, cơ quan chức năng có thẩm quyền cần tiến hành kiểm tra, lập biên bản và xử lý nghiêm. Không thể chỉ vì tuyến đường chưa bàn giao mà để các phương tiện có dấu hiệu vi phạm hoạt động kéo dài, thiếu sự kiểm soát.

Trong trường hợp lực lượng CSGT gặp khó khăn về thẩm quyền xử lý tại tuyến đường nội khu chưa bàn giao, cần có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ quan quản lý chuyên ngành và chủ đầu tư dự án để xác định cụ thể trách nhiệm quản lý; cần làm rõ tuyến đường đã được đưa vào khai thác hay chưa, đơn vị nào đang trực tiếp quản lý, tổ chức giao thông và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng phải thống nhất phương án kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo đúng thẩm quyền.

Đáng chú ý, trách nhiệm không chỉ dừng lại ở người điều khiển phương tiện. Chủ phương tiện, đơn vị vận tải, đơn vị tổ chức xếp hàng và nhà thầu thi công cũng cần được xem xét trách nhiệm nếu có hành vi vi phạm liên quan. Chủ đầu tư dự án phải có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu kiểm soát tải trọng xe, lựa chọn phương tiện phù hợp, tổ chức vận chuyển đúng quy định và không để hoạt động thi công gây mất an toàn cho người dân.

Đối với những dự án có khối lượng đất đào đắp, vận chuyển vật liệu lớn, cơ quan chức năng cần yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng phương án vận chuyển cụ thể, xác định rõ tuyến đường, thời gian hoạt động, số lượng phương tiện và trách nhiệm của từng đơn vị. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra đột xuất, phối hợp cân tải trọng tại các vị trí phù hợp để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Nếu phát hiện phương tiện vi phạm thì phải xử lý theo đúng quy định, không vì lý do phục vụ dự án hay đường chưa bàn giao mà bỏ qua sai phạm.

Về lâu dài, cần sớm hoàn thiện việc nghiệm thu, bàn giao và xác lập đầu mối quản lý đối với các tuyến đường nội khu đã hoặc đang được đưa vào sử dụng. Đây không chỉ là vấn đề thủ tục hành chính mà còn liên quan trực tiếp đến hiệu lực quản lý Nhà nước, trật tự an toàn giao thông và quyền lợi chính đáng của người dân sinh sống trong khu vực.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu đất X1, phường Phú Thượng, Hà Nội do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Tây Hà Nội và Công ty Cổ phần Đô thị Nam Sơn Invest làm chủ đầu tư. Đây là dự án được triển khai theo mô hình kết hợp giữa khu nhà ở dành cho lực lượng vũ trang và khu căn hộ thương mại, đáp ứng nhu cầu nhà ở chất lượng cao trong khu vực.