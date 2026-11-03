Bắt thêm một phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Rạng sáng 3/11, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lữ Văn Toàn (SN 1995, đăng ký thường trú tại tỉnh Thanh Hóa) khi đối tượng đang di chuyển tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Toàn đang chấp hành mức án 20 năm tù về tội “Giết người”. Theo thông tin ban đầu, khi bị phát hiện, đối tượng không kháng cự và nhanh chóng bị khống chế, đưa về xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, chiều 21/10, bốn phạm nhân đã trốn khỏi Trại giam A2, gồm Hồ Văn Tình (SN 2002, tỉnh Gia Lai), Lữ Văn Toàn, Lê Văn Cường (SN 1994, tỉnh Phú Thọ) và Võ Hoàng Duy (SN 1999, tỉnh Gia Lai).

Trong đó, Hồ Văn Tình đang chấp hành án 20 năm tù về hai tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lê Văn Cường chấp hành án 10 năm tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Võ Hoàng Duy chấp hành án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Lữ Văn Toàn bị bắt giữ.

Sau khi xảy ra vụ việc, ngày 22/10, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn khỏi nơi giam”, đồng thời ban hành các quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân.

Quá trình truy bắt, lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ Lê Văn Cường vào sáng 24/10 trên địa bàn Diên Khánh - Khánh Vĩnh và Võ Hoàng Duy vào tối 28/10 tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Như vậy, tính đến rạng sáng 3/11, đã có 3 trong số 4 phạm nhân trốn trại bị bắt giữ. Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy tìm Hồ Văn Tình tại Khánh Hòa và các khu vực lân cận.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến đối tượng đang bị truy nã cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng gần nhất để phối hợp xử lý.