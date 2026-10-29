Bắt thêm đối tượng thứ hai trong vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa tối 28/10 cho biết, lực lượng Công an vừa bắt giữ thêm đối tượng thứ hai trong số 4 phạm nhân đang bị truy nã sau khi trốn khỏi Trại giam A2 thuộc Cục quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng – Bộ Công an.

Đối tượng bị bắt là Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tại xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Phạm nhân này bị bắt khi đang lẩn trốn trong một khu đồi rừng ở thôn Phú Cốc, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Phạm nhân Võ Hoàng Duy bị bắt giữ theo quyết định truy nã đặc biệt.

Phạm nhân Võ Hoàng Duy tại thời điểm bị bắt giữ trong đêm 28/10/2026.

Như Báo CAND đã thông tin, trước đó vào khoảng 15h30’ ngày 21/10/2026, trong lúc đang lao động tại đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang thi hành án phạt tù 20 năm về hai tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người”; Lê Văn Cường (SN 1994, trú tại Khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) và Võ Hoàng Duy đã trốn khỏi trại giam.

Phạm nhân Võ Hoàng Duy (bên trái) và Lê Văn Cường (bên phải) là hai trong vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã bị bắt giữ.

Ngày 22/10, Đại tá Hà Duy Chinh – Giám thị Trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại khoản 1, điều 386 BLHS, đồng thời công bố quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với phạm nhân nêu trên.

Sau nhiều cuộc truy lùng ráo riết tại nhiều địa bàn, kết hợp chốt chặn trên các tuyến giao thông, đến 4h39’ sáng 24/10, lực lượng Công an đang thực thi nhiệm vụ tại phía Đông chân đèo Khánh Lê trên tuyến quốc lộ 27C qua địa phận xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Lê Văn Cường.

Hai phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình (bên trái), Lữ Văn Toàn (bên phải) còn đang bị truy nã ráo riết.

Lê Văn Cường chuyển vào Trại giam A2 theo quyết định thi hành án phạt tù ngày 23/10/2024 của Chánh án TAND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, còn Võ Hoàng Duy vào Trại giam A2 theo quyết định thi hành án phạt tù ngày 18/06/2025 của Chánh án TAND tỉnh Bình Định.

Các lực lượng Công an vẫn đang tiếp tục truy lùng hai phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.