Bắt thêm 5 đối tượng vụ sản xuất video bạo lực đăng YouTube

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Lê Thế Hưng (biệt danh Hưng Lộc; SN 1985, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai), Trương Văn Nam (biệt danh Nam phập; SN 1990, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) và Trịnh Hải Nam (tên gọi khác Hải Nam Media; SN 1987, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) tổ chức quay phim, ghi hình các nội dung đánh nhau, bạo lực, cờ bạc và đăng tải lên các trang mạng xã hội Youtube có tên 24.TV, các nội dung này được hàng triệu người xem, gây anh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói riêng và địa bàn cả nước nói chung.

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thế Hưng; Trương Văn Nam; Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam thêm 5 bị can gồm: Nguyễn Minh Hiếu (SN 2000), Phạm Duy Hưng (SN 1996), Nguyễn Quốc Chiến (SN 2000, cùng trú tại phường Lào Cai), Tạ Quang Nghĩa (SN 1996, trú tại xã Phong Hải) và Nguyễn Mạnh Hoan (SN 1994, trú tại phường Cam Đường tỉnh Lào Cai).

Các đối tượng được xác định đã có hành vi đưa trái phép thông tin mạng máy tính xảy ra từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2026 xảy ra tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người tham gia diễn xuất, giúp sức, tài trợ cho việc sản xuất, đăng tải các video để xử lý theo quy định của pháp luật.