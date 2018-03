Bắt thêm 5 đối tượng đánh dã man 2 chiến sĩ công an

Công an huyện Thanh Bình đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trưa 28-3, thông tin từ Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích đối với 2 chiến sĩ công an đang thi hành nhiệm vụ, Công an huyện Thanh Bình vừa thi hành bắt thêm 5 đối tượng gồm: Trần Chí Khang (SN 1997; TP.Cao Lãnh); Nguyễn Duy Tân (SN 1999) và Nguyễn Minh Nhật (SN 1994), cùng ngụ huyện Thanh Bình; Trương Quan Trường (SN 1997) và Huỳnh Văn Chí (SN 1996), cùng ngụ thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Theo kết quả điều tra, ngày 1-3, cả 5 đối tượng trên cùng với các đối tượng khác (đang lẩn trốn) đã dùng xe máy đụng vào xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT và dùng hung khí đánh 2 dã man chiến sĩ công an đang trên đường đưa nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu. Hậu quả, 1 chiến sĩ công an bị thương tích 13% và một 1 chiến sĩ bị thương tích 12%.

Công an huyện Thanh Bình đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu các đối tượng có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích này ra đầu thú với cơ quan công an để hưởng chính sách khoan hồng.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Công an huyện Thanh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án và thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Hà Văn Trường (SN 1988; ngụ phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự) và Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1985; ngụ xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi gây thương tích đối với 2 chiến sĩ công an tỉnh.

Tin - ảnh: NGUYỄN HUYNH