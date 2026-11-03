Bắt thêm 1 phạm nhân trốn Trại giam A2 ở Khánh Hoà sau 12 ngày lẩn trốn

Rạng sáng 3/11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa bắt giữ phạm nhân Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tỉnh Thanh Hóa), một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21/10.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 0h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Toàn đang di chuyển tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Lữ Văn Toàn khi bị bắt giữ (ảnh: Xuân Sơn)

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, khống chế và bắt giữ phạm nhân. Thời điểm bị bắt, Toàn không có hành vi chống trả.

Lữ Văn Toàn đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Giết người”. Sau khi trốn khỏi Trại giam A2, phạm nhân này bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã đặc biệt.

Hiện chỉ còn Hồ Văn Tình đang lẩn trốn. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy tìm phạm nhân này tại Khánh Hòa và các khu vực lân cận.

Trước đó, chiều 21/10, 4 phạm nhân đã bỏ trốn khỏi Trại giam A2, gồm Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tỉnh Gia Lai), Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tỉnh Thanh Hóa), Lê Văn Cường (SN 1994, trú tỉnh Phú Thọ) và Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tỉnh Gia Lai).

Hiện chỉ còn Hồ Văn Tình đang lẩn trốn.

Trong đó, Hồ Văn Tình đang chấp hành án 20 năm tù về các tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lê Văn Cường chấp hành án 10 năm tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Võ Hoàng Duy chấp hành án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 22/10, Trại giam A2 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn khỏi nơi giam” theo Điều 386 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan chức năng ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân, huy động lực lượng tổ chức truy bắt.

Sáng 24/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Lê Văn Cường khi phạm nhân này đang di chuyển trên một xe khách tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh.

Đến tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Như vậy, sau gần 13 ngày kể từ thời điểm xảy ra vụ trốn trại, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 3 trong số 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.