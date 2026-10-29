Bắt thêm 1 phạm nhân trốn Trại giam A2

Phạm nhân là Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị bắt giữ vào tối 28/10 khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Đây là phạm nhân thứ hai trong số 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trước đó, chiều 21/10, cùng với Võ Hoàng Duy, còn có Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về các tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, đăng ký thường trú tại tỉnh Thanh Hóa), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Giết người”; Lê Văn Cường (sinh năm 1994, đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ), đang chấp hành án 10 năm tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đã trốn khỏi Trại giam A2.

Ngày 22/10, Trại giam A2 ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn khỏi nơi giam”, đồng thời ra 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với các phạm nhân trên.

Sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) đã bắt giữ Lê Văn Cường. Đến tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt 2 phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.