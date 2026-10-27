Bắt thêm 1 đối tượng vụ sai phạm trong khai thác khoáng sản tại xã Hợp Kim

Điều tra, mở rộng vụ án liên quan đến sai phạm trong khai thác khoáng sản tại xã Hợp Kim, ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Chí Lâm (SN 1964), nguyên quán xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (nay là xã An Bình, Phú Thọ sau sáp nhập), hiện thường trú tại phường Cẩm Phả, TP Quảng Ninh, về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Chí Lâm.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”. Các bị can gồm: Phùng Sơn Hải (SN 1969), trú tại phường Tương Mai, Hà Nội, Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Lưu Tiến Nguyên (SN 1972), trú tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ, nhân viên Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Nguyễn Trung Vựng (SN 1976), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889 và Lê Anh Tuấn (SN 1993), Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889, cùng trú tại tỉnh Ninh Bình.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của đối tượng Quách Chí Lâm tại phường Cẩm Phả, TP Quảng Ninh.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Lộc (SN1971), trú tại phường Hòa Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình (cũ); Đinh Thanh Tùng (SN 1973), trú tại xã Kim Bôi, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ) và Bùi Trọng Nghĩa (SN 1983), trú tại xã An Nghĩa, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim. Các bị can bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can Hoàng Văn Lộc, Lê Anh Tuấn, Bùi Trọng Nghĩa, Đinh Thanh Tùng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 2/2026, Quách Chí Lâm cùng Phùng Sơn Hải, Lưu Tiến Nguyên thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336. Với mục đích khai thác đất san lấp để bán kiếm lời và được chia lợi nhuận, Quách Chí Lâm đã lợi dụng ảnh hưởng của bản thân để gặp gỡ, tác động, hứa hẹn “cho tiền” ông Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và ông Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, nhằm được cấp 9 Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo vườn ươm trái quy định cho Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336, với tổng khối lượng theo giấy phép là 1,08 triệu mét khối.

Tang vật trong vụ án.

Lợi dụng các giấy xác nhận trái phép trên, Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336 đã khai thác trái phép gần 238 nghìn mét khối đất san lấp, bán thu bất chính tổng số tiền hơn 15,6 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.