Bắt thêm 1 đối tượng trong vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Đối tượng Võ Hoàng Duy bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, Khánh Hòa. Đây là 1 trong 4 phạm nhân đã trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21-10.

Tại thời điểm bị bắt Võ Hoàng Duy rất đói khát, được lực lượng chức năng cho ăn uống. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Trước đó, chiều 21-10, 4 phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về 2 tội “giết người” và “mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, đăng ký thường trú tỉnh Thanh Hóa), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “giết người”; Lê Văn Cường (sinh năm 1994, đăng ký thường trú tỉnh Phú Thọ), đang chấp hành án 10 năm tù về 2 tội “trộm cắp tài sản” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”; Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, đã trốn khỏi Trại giam A2.

Võ Hoàng Duy

Ngày 22-10, Trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “trốn khỏi nơi giam”, đồng thời ban hành 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với các phạm nhân nêu trên.

Đến sáng 24-10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) đã bắt giữ được Lê Văn Cường. Đến tối 28-10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi xã Diên Lâm. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt 2 phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.