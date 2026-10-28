Bắt thanh niên vào tiệm tạp hóa mua bia rồi rút dao cướp nữ trang của chủ tiệm

Ngày 28/10, Công an xã Ngãi Giao, TPHCM đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Tống Trường Vũ (SN 1994, quê tỉnh An Giang, hiện trú phường Thuận An) về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, Vũ lái xe máy lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, xã Ngãi Giao để tìm “con mồi” sơ hở, ra tay cướp tài sản.

Vũ tại cơ quan công an

Khi đến khu vực ấp Kim Giao, Vũ phát hiện quán tạp hóa do bà D làm chủ vắng khách nên vào giả vờ hỏi mua bia.

Lợi dụng lúc chủ quán sơ hở, đối tượng dùng dao khống chế bà D, cướp một sợi dây chuyền và một lắc tay bằng vàng rồi nhanh chóng chạy ra xe để tẩu thoát.

Bị cướp tài sản, bà D. chống cự và tri hô. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh lập tức chạy đến hỗ trợ, khống chế và bắt giữ đối tượng, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Ngãi Giao tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.