Bắt thanh niên 'gom' gần 1 tấn thuốc pháo và các nguyên vật liệu để sản xuất pháo bán ra thị trường

Nguyễn Tiến Phi

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an phường Trường Vinh phát hiện đối tượng Nguyễn Tiến Phi có dấu hiệu hoạt động sản xuất, mua bán pháo nổ trái phép. Xác minh thông tin, Công an xác định hoạt động của Phi rất quy mô, cất giấu số lượng lớn nguyên liệu, vật liệu để sản xuất pháo. Nhận định, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an phường Trường Vinh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ.

Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Sau một thời gian điều tra thu thập chứng cứ, khoảng 10 giờ 30 ngày 24/9, Công an phường Trường Vinh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Phi về hành vi sản xuất hàng cấm. Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an thu giữ 814kg thuốc pháo, hơn 5kg lưu huỳnh, than củi, KClO4, gần 50kg ngòi pháo, 6,8kg pháo thành phẩm cùng nhiều nguyên liệu, dụng cụ dùng để sản xuất pháo.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Phi đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Phi khai, do không có việc làm ổn định, từ đầu năm 2026 đến nay, đối tượng đã lên mạng xã hội tìm mua nguyên liệu để sản xuất pháo bán kiếm lời. Phi đã làm quen với một tài khoản tên T. và được người này bán nguyên liệu sản xuất pháo.

Tang vật vụ án

Ngày 10/1, Phi đặt mua số nguyên liệu sản xuất pháo trị giá 200 triệu đồng. Đến khoảng tháng 7/2026, người này hẹn Phi vào miền Nam để nhận hàng. Thỏa thuận với nhau xong, Phi thuê xe vận chuyển số nguyên liệu đã đặt mua đưa về nơi ở tại phường Trường Vinh cất giấu, sản xuất pháo nổ để bán. Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa "sản phẩm" đi tiêu thụ thì bị Công an phường Trường Vinh phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.