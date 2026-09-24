Bắt thanh niên giấu hơn 13.000 viên ma túy tại nơi ở để bán kiếm lời

Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt quả tang nam thanh niên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 13.000 viên ma túy dạng kẹo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 17/9, Công an phường Đồng Hới chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Nguyễn Đình Chính (sinh năm 2002, trú Tổ dân phố Đồng Phú 3, phường Đồng Hới) đang mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Đình Chính cùng số ma túy dạng kẹo là tang vật của vụ án

Khám xét khu vực tầng 3 nơi Chính đang ở, lực lượng công an phát hiện một túi xách màu đen, bên trong chứa 13.666 viên nén màu xám.

Bước đầu, Chính khai nhận số viên nén trên là ma túy dạng “kẹo”, được cất giấu để bán kiếm lời.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án và xử lý.

Cách đây gần nửa tháng, khi làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Sen Ngư, tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đón dừng và kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 74H-059.xx do Hoàng Văn Q. (sinh năm 1997, trú thôn Việt Xô, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị) cầm lái.

Lực lượng cảnh sát kiểm tra giấy tờ, nồng độ cồn và test nhanh ma túy đối với tài xế, kết quả dương tính với ma túy.

Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện 4 viên nén màu hồng nghi là ma túy. Lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ người, tang vật và phương tiện, sau đó bàn giao cho Công an xã Sen Ngư tiếp tục xác minh, xử lý.