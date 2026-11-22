Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thành Chí (33 tuổi, ngụ tại ấp Bào Bèo, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau) về hành vi Cướp tài sản.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Chí. (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Qua điều tra ban đầu, Công an Vĩnh Long xác định khoảng 11h ngày 28/4, bà Đ.T.K. (53 tuổi, ở ấp Quới Hòa Đông, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long) đang trông quán nước tại ấp Quới An, xã Giao Long thì Chí đến mua cà phê.

Lợi dụng sơ hở, Chí dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt bà K. rồi giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân và lên xe máy tẩu thoát.

Từ lời khai của nạn nhân và dữ liệu trích xuất từ camera tại hiện trường và khu vực lân cận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác định được vị khách mua cà phê rồi ra tay cướp tài sản là Nguyễn Thành Chí.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.