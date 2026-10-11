Bắt Thắng 'Ật' sau vụ livestream khiêu khích người ở Ninh Bình

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (biệt danh Thắng Ật) về tội "Gây rối trật tự công cộng"

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, trú tại tổ dân phố Trường Yên, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo tài liệu điều tra, ngày 28/9, tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, Nguyễn Văn Thắng sử dụng điện thoại di động quay video, phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội.

Trong quá trình livestream, Thắng có những lời nói mang nội dung phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, kích động và xúc phạm danh dự công dân.

Các hình ảnh, video liên quan sau đó tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút đông đảo người dùng theo dõi, bình luận.

Công an tỉnh Ninh Bình xác định, vụ việc gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, hình ảnh du lịch địa phương và tạo ra những tác động tiêu cực trên không gian mạng.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Tây Hoa Lư đã làm việc với những người liên quan, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán những hình ảnh, video có nội dung phản cảm, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, khoảng 17h ngày 28/9, Nguyễn Văn Thắng đến khu vực trước nhà hàng Cường Dê, phường Tây Hoa Lư, sử dụng điện thoại livestream trên mạng xã hội và xảy ra lời qua tiếng lại với ông Dương Văn Hưng (64 tuổi), nhân viên nhà hàng.

Trong clip, Thắng có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm, khiêu khích ông Hưng. Trong lúc xô xát, ông Hưng cầm một ống nứa dạng điếu cày đuổi đánh Thắng. Hình ảnh vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trong livestream đăng tải lên mạng xã hội, Thắng Ật có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm, khiêu khích ông Hưng. Trong lúc xô xát, nhân viên bảo vệ quán Cường Dê (Ninh Bình) cầm một ống nứa dạng điếu cày đuổi đánh Thắng. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với báo chí, ông Hưng cho biết do bức xúc trước những lời nói, hành động của Thắng nên đã không kiềm chế được, dùng ống nứa vụt vào tay người này. Ông Hưng thừa nhận hành vi dùng ống nứa đánh người là không đúng.

Sau vụ việc, ông Hưng có đơn phản ánh hành vi của Nguyễn Văn Thắng gửi cơ quan chức năng. Chủ nhà hàng Cường Dê cũng có đơn tố cáo Thắng về hành vi làm nhục người khác và gây rối trật tự công cộng.

Ngày 6/10, Công an phường Tây Hoa Lư đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra, xử lý.