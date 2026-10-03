'Bắt tay' với doanh nghiệp sửa kết quả quan trắc, hai lãnh đạo bị khởi tố

Ngày 3/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án "Giả mạo trong công tác", đồng thời khởi tố, xử lý hai cán bộ lãnh đạo Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn liên quan đến sai phạm trong hoạt động quan trắc môi trường.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn về đấu tranh với các hành vi sai phạm trong hoạt động quan trắc môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế đã điều tra, làm rõ sai phạm xảy ra từ năm 2025 tại Trung tâm Tài nguyên và Môi trường.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hứa Văn Chinh. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Theo kết quả điều tra, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường là đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, một số cán bộ đã móc nối, trao đổi với doanh nghiệp về kết quả các thông số môi trường sau khi phân tích nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ và giữ khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Khi doanh nghiệp phản ánh kết quả phân tích và đề nghị điều chỉnh một số thông số lên cao hơn kết quả ban đầu, các đối tượng đã đồng ý và chỉ đạo nhân viên cấp dưới sửa kết quả theo yêu cầu. Việc này được thực hiện mà không thu mẫu hoặc phân tích lại theo quy định.

Hành vi trên làm sai lệch hồ sơ, tài liệu và kết quả quan trắc môi trường của các doanh nghiệp, tổ chức; ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hứa Thị Ngân. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giả mạo trong công tác", xảy ra từ năm 2025 tại Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Hứa Văn Chinh (SN 1980, trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn), Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường; Hứa Thị Ngân (SN 1987, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn), Phó Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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