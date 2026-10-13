Bắt tay doanh nghiệp đào tạo các ngành hướng tới giao thông xanh

Chương trình hướng tới đào tạo thợ bảo dưỡng, sửa chữa xe điện, phục vụ nhu cầu chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông xanh

Từ tháng 8 đến nay, cứ khoảng ba tuần, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An (phường Đông Hòa- TPHCM) lại cùng Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Xe điện OTTO Tiến Thành - Đồng Nai mở một khóa học mới là khóa kỹ thuật xe điện. Khóa học hướng tới hai nhóm học viên là thợ trẻ muốn học bài bản, người lớn tuổi muốn biết sửa các dòng xe điện mới.

Sau ba khóa với 66 học viên, hai bên chuẩn bị khai giảng khóa tiếp theo vào ngày 19-10. Hiện nay đã có 20 người đăng ký.

Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Viện Nghiên cứu, đào tạo và phát triển thị trường xe máy, xe điện Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, cho biết các lớp ngắn hạn chú trọng dạy kỹ thuật trên những dòng xe điện đang lưu hành. Học viên tìm hiểu hệ thống điện, pin, động cơ, bộ điều khiển, sau đó thực hành tháo lắp, đo kiểm, tìm lỗi và sửa chữa ngay trên xe. Doanh nghiệp sẽ đưa các mẫu xe, thiết bị và kinh nghiệm sửa chữa vào lớp, giúp người học tiếp cận công nghệ mới. Với người đã làm nghề, khóa học là dịp bổ sung những kỹ thuật chưa biết hoặc chưa có điều kiện học tại cửa hàng.

Chương trình hướng tới đào tạo thợ bảo dưỡng, sửa chữa xe điện, phục vụ nhu cầu chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông xanh.

Học viên tìm hiểu hệ thống điện, pin, động cơ, bộ điều khiển, sau đó thực hành tháo lắp, đo kiểm, tìm lỗi và sửa chữa ngay trên xe

Với nguyện vọng kinh doanh xe thì phải biết các thông tin kỹ thuật, với các dòng xe mới không may hư hỏng vẫn phải cập nhật để xử lý cho khách hàng, học viên Đào Văn Nghiêm (57 tuổi) không quản đường xa từ Lâm Đồng đến TPHCM tham gia học tập. Theo học viên này, hiện nay thiết bị trong nghề thay đổi rất nhiều, người lao động vẫn cần học thêm những kỹ năng còn thiếu, nếu không sẽ khó thích nghi trong các công việc liên quan.

Còn học viên Trần Quốc Đạt, 23 tuổi, đang làm tại một cửa hàng xe điện ở Đồng Nai, cho hay trước đây chủ yếu vừa làm vừa tự học. Đạt cho rằng công nghệ thay đổi nhanh, nếu thiếu kiến thức bài bản và chậm tiếp cận kỹ thuật mới, người làm nghề sẽ khó theo kịp.

Là đơn vị hợp tác với nhà trường, ông Trần Hoàng Thiên, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Xe điện OTTO Tiến Thành - Đồng Nai, cho biết khóa học tập trung vào đo kiểm, chẩn đoán và xử lý lỗi trên xe điện. Theo ông, doanh nghiệp cần kỹ thuật viên nhưng còn khó tuyển đủ người có kỹ năng.

Tiến sĩ Vũ Đình Bảy, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An - cho rằng cách phối hợp này tận dụng được thế mạnh của hai bên. Trường có xưởng, giảng viên và kinh nghiệm tổ chức đào tạo; doanh nghiệp có công nghệ mới, chuyên gia, thiết bị và thông tin về nhu cầu thị trường. Trường có điều kiện cập nhật công nghệ, học viên được làm quen sớm với thiết bị và quy trình đang dùng trong công việc. “Đây cũng là cách trường rút ngắn khoảng cách giữa bài học trong xưởng và yêu cầu của doanh nghiệp”- Tiến sĩ Vũ Đình Bảy nói.