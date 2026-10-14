Bắt tạm giam Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng một công ty may

Theo điều tra, giai đoạn 2018–2025, các đối tượng bị xác định đã tự ý tiêu thụ nguyên phụ liệu tồn dư gồm vải, bông trong quá trình gia công quần áo xuất khẩu tại thị trường nội địa mà không khai báo, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan Hải quan. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 774 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Từ vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các doanh nghiệp rà soát nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và chấp hành nghiêm quy định về khai báo hải quan. Người dân cần lựa chọn hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, đồng thời tố giác cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại.