Bắt tạm giam Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty may ở Hưng Yên

Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu”, xảy ra tại Công ty cổ phần may Hưng Long II (thôn Cao Xá, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên).

Đồng thời, cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Viễn Phương (SN 1970, trú tại phường Phố Hiến), Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Biển (SN 1987, trú tại xã Tiên Hoa), Kế toán trưởng Công ty, để điều tra về hành vi buôn lậu.

Hai bị can Đỗ Viễn Phương và Nguyễn Thị Biển tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2018-2025, lợi dụng hoạt động gia công quần áo xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, Công ty cổ phần may Hưng Long II phát sinh lượng lớn nguyên phụ liệu tồn dư, gồm vải và bông.

Đây là số nguyên phụ liệu nhập khẩu theo loại hình gia công để sản xuất hàng xuất khẩu, thuộc diện được miễn thuế và chịu sự giám sát của cơ quan hải quan.

Tuy nhiên, các đối tượng bị xác định đã tự ý tiêu thụ số nguyên phụ liệu tồn dư này tại thị trường trong nước mà không khai báo, không thực hiện thủ tục kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan hải quan theo quy định.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định đến nay là hơn 774 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.