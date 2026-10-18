Bắt tạm giam Tôn Bằng, chồng cũ TikToker Hằng Du Mục

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sun Yupeng (tên thường gọi Tôn Bằng, SN 1976), chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục, để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Tôn Bằng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Tôn Bằng sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Theo cơ quan điều tra, nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho ông Nguyễn Công Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục. Sau đó, ông Hảo giao cho con gái là Nguyễn Thị Thái Hằng (TikToker Hằng Du Mục) sử dụng để kinh doanh, bán hàng trên nền tảng TikTok.

Kết quả xác minh cho thấy, từ năm 2022, Tôn Bằng cùng bà Nguyễn Thị Thái Hằng tham gia hoạt động nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng táo đỏ.

Trong quá trình này, Tôn Bằng được xác định biết rõ nhãn hiệu “Hằng Du Mục” thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Công Hảo và việc chuyển giao, chuyển nhượng hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu phải có sự chấp thuận của chủ sở hữu.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn, Tôn Bằng đã thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng mặt hàng táo đỏ mang thương hiệu “Hằng Du Mục”, dù chưa được ông Nguyễn Công Hảo cho phép.

Cảnh sát khám xét kho hàng của Tôn Bằng. Video: Công an TP HCM

Tiến hành khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương tại phường Tân Sơn, TP HCM, do Tôn Bằng làm người đại diện theo pháp luật, lực lượng chức năng phát hiện hơn 28.700kg táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, có xuất xứ Trung Quốc, tổng trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, phía công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa nói trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Tôn Bằng để phục vụ công tác điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.