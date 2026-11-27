Ngày 27.11, theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lừ Văn Thái (SN 2007, trú tại xã Tạ Khoa, Sơn La) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Như Văn Hoá đã thông tin, khoảng 0h ngày 19.11, hai nhóm thanh niên xảy ra xô xát tại khu vực trước quán Karaoke 05, tổ 19 (phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La), xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc hát karaoke.

Hai nhóm có hơn 10 thanh niên tham gia, dùng dao và nhiều hung khí nguy hiểm để đuổi đánh nhau khiến một người bị thương rồi nhập bệnh viện cấp cứu.

Đối tượng Lừ Văn Thái cùng số hung khí liên quan vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Sau khi xác định các đối tượng liên quan, cơ quan công an đã khởi tố vụ án và khởi tố 10 bị can. Trong số này, 9 người đã bị áp dụng biện pháp bắt tạm giam.

Riêng Lừ Văn Thái đã rời khỏi địa phương ngay sau khi vụ việc xảy ra nhằm trốn tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tổ chức truy tìm và xác định Thái đang lẩn trốn tại Bản Phúc, xã Tạ Khoa vào ngày 26.11.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.