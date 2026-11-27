Ngày 27/11, VKSND khu vực 1, tỉnh Sơn La đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lừ Văn Thái (SN 2007, trú tại xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La) về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lừ Văn Thái.

Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, ngày 19/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La tiếp nhận, giải quyết tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực trước cửa quán karaoke 05 thuộc tổ 19, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La xảy ra đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên.

Mâu thuẫn nhanh chóng leo thang, các đối tượng thuộc hai nhóm xảy ra xô xát, có hành vi cãi chửi, hò hét, đuổi đánh nhau sử dụng dao và hung khí nguy hiểm để đâm, chém đối phương ngay tại khu vực công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn.

Hậu quả khiến một người bị thương tích phải đi cấp cứu tại bệnh viện, một số đối tượng khác bị thương tích nhẹ.

Kiểm sát việc thi hành các quyết định tố tụng đối với bị can.

Ngày 21/11/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng, đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam 9 bị can.

Là đối tượng liên quan đến vụ án, tuy nhiên ngay sau khi xảy ra vụ việc Lừ Văn Thái đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, đến ngày 26/11/2026 đã phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại Bản Phúc, xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La sau khi đã lẩn trốn ở nhiều địa điểm tại địa bàn TP Hà Nội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.