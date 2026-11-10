Bắt tạm giam thanh niên dùng gậy chặn taxi, đập phá xe ở Cần Thơ

Ngày 10/11, Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đức để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h15 ngày 2/9, tại khu vực gần cầu Thủy Lợi, trên Quốc lộ 61, thuộc xã Vị Thủy, TP Cần Thơ, Đức dùng gậy chặn đầu một xe taxi.

Đức dùng gậy chặn đầu xe taxi trên Quốc lộ 61. Ảnh: CACC

Không dừng lại ở đó, người này còn dùng lời lẽ xúc phạm tài xế và lấy gậy tác động vào phương tiện.

Tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Vị Thủy nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường xác minh. Những người liên quan được mời về trụ sở làm việc, đồng thời các tài liệu, đồ vật liên quan được thu thập để phục vụ điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Đức để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Đức. Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Qua vụ việc, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh, kiềm chế cảm xúc khi xảy ra mâu thuẫn, không sử dụng bạo lực gây mất an ninh, trật tự.