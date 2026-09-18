Bắt tạm giam thanh niên 19 tuổi ở Gia Lai ném bom xăng trước tiệm bánh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Chí Thiện (Sinh năm 2007, trú tại phường Quy Nhơn) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguyễn Huỳnh Chí Thiện tại Cơ quan Công an sau khi gây ra vụ ném bom xăng trước cửa tiệm bánh kem. (Ảnh: Công an phường Quy Nhơn)

Theo thông tin điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h15 ngày 16/8, tại khu vực vỉa hè trước tiệm bánh kem T.B (đường Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn).

Nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn có từ trước với một số thanh niên, Thiện lái xe mô tô biển kiểm soát 77L1-642.xx mang theo bom xăng tự chế đến địa điểm trên.

Tại đây, Thiện trực tiếp ném bom xăng xuống vỉa hè làm ngọn lửa bốc cháy dữ dội rồi nhanh chóng phóng xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

“Hành vi mang chất nguy hiểm cháy, nổ đến khu vực đông người qua lại để giải quyết mâu thuẫn cá nhân thể hiện sự coi thường pháp luật, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa phương”, Công an phường Quy Nhơn thông tin

Trước sự việc trên, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo đến toàn thể nhân dân, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên tuyệt đối không vi phạm liên quan đến các việc như tự ý chế tạo, tàng trữ, mua bán hoặc sử dụng các loại vật phẩm, hóa chất có khả năng gây cháy, nổ dưới bất kỳ hình thức nào.

Việc ném chất dễ cháy tại nơi công cộng tiềm ẩn rủi ro hỏa hoạn rất lớn, có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường về người và tài sản.

Ngoài ra, khi phát hiện các dấu hiệu chế tạo, cất giấu hoặc sử dụng trái phép các vật phẩm nguy hiểm, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định.