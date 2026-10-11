Bắt tạm giam 'Thắng Ật' về tội gây rối trật tự công cộng

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Ngày 11/10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo tài liệu điều tra, cơ quan Công an xác định, ngày 28/9, tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (thuộc Quần thể danh thắng Tràng An), Nguyễn Văn Thắng đã sử dụng điện thoại để quay video, phát trực tiếp (livestream) hình ảnh và có lời nói mang nội dung phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, kích động, xúc phạm danh dự của công dân.

Sau đó, các hình ảnh, video trên tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình luận của đông đảo người dùng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch của địa phương, đồng thời tạo ra những tác động tiêu cực trên không gian mạng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.