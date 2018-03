Lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam tài xế gây tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.

Tài xế Trần Tấn Tài tại cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Tấn Tài, 40 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, Tài điều khiển xe ô tô tải bồn chạy theo hướng từ tỉnh An Giang đi thành phố Cần Thơ. Khi đến thành phố Long Xuyên, do không giảm tốc độ, không chú ý quan sát, xe tải đã va chạm với xe máy do hai phụ nữ chở nhau chạy cùng chiều phía trước, khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

VTV9