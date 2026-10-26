Bắt tạm giam phó giám đốc 'dỏm' giả mắc ung thư để lừa tiền bạn gái

Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Công (SN 1989, trú thôn Phú Vinh, xã Tam Anh, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 8/2022, Công sử dụng tên giả Nguyễn Minh Luật, tự giới thiệu bản thân chưa có vợ con và đang giữ chức phó giám đốc một doanh nghiệp tại Đà Nẵng để làm quen, tạo dựng tình cảm với chị N.T.K.

Đến khoảng tháng 12/2025, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Công bịa chuyện bản thân mắc bệnh ung thư vòm họng, phải ra nước ngoài điều trị.

Để tạo lòng tin, người này còn sử dụng điện thoại di động làm giả bệnh án của một bệnh viện tại Hàn Quốc rồi gửi cho chị K.

Nguyễn Chí Công bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Tin tưởng những thông tin trên, chị K. nhiều lần chuyển tiền cho Công để chữa bệnh, với tổng số tiền hơn 337 triệu đồng. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, Công đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân và đi du lịch cùng bạn bè.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025 - 4/2026, Công còn sử dụng danh tính giả Nguyễn Minh Luật để làm quen, tạo dựng tình cảm với một phụ nữ khác.

Đến khoảng tháng 4/2026, khi phát hiện sự việc, chị K. yêu cầu Công trả lại số tiền đã đưa. Do không có khả năng hoàn trả, Công cắt đứt liên lạc.

Nhận thấy bị lừa đảo, chị K. đã trình báo công an.