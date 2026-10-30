Bắt tạm giam nữ thuyền trưởng sau vụ va chạm đường thủy khiến một người tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Viên. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12h30 ngày 25/7/2026, Lê Thị Viên điều khiển tàu mang biển số đăng ký KG-391.44, chở xi măng lưu thông trên kênh Hà Tiên - Rạch Giá.

Khi đến đoạn kênh thuộc Tổ 6, ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang, Viên điều khiển tàu vượt một sà lan thì xảy ra va chạm với vỏ lãi composite do bà D.T.C. (sinh năm 1970, trú tại xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm khiến bà D.T.C. bị chấn thương sọ não, rơi xuống kênh và tử vong.

Đáng chú ý, theo cơ quan điều tra, sau khi xảy ra tai nạn, Viên bị xác định đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường, trốn tránh trách nhiệm và không cứu giúp người bị nạn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Viên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.