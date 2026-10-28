Bắt tạm giam nữ giám đốc liên quan vụ lừa đảo hơn 34,8 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, H.T.K bị tố giác có hành vi đưa ra thông tin gian dối trong hoạt động thu mua tôm nguyên liệu và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân. Tổng số tiền liên quan đến các vụ việc được xác định hơn 34,8 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2021 đến tháng 7/2023, lợi dụng mối quan hệ làm ăn với ông N.S.Đ, trú tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, K đưa ra thông tin cần vốn thu mua tôm nguyên liệu, đề nghị ông Đ giao tiền và hứa trả hoa hồng 2.000 đồng/kg tôm.

Để tạo lòng tin, K bị cho là đã chỉ đạo kế toán lập các phiếu mua hàng thể hiện số lượng, giá trị tôm nguyên liệu dù thực tế không có giao dịch tương ứng. Tin tưởng các chứng từ này, ông Đ nhiều lần giao tiền nhưng không được thanh toán theo thoả thuận. Theo tài liệu điều tra, số tiền liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản trong vụ việc này là hơn 17,2 tỷ đồng.

Bị can H.T.K tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau thi hành lệnh bắt để tạm giam.

Đối với ông T.C.H, trú tại TP. Hồ Chí Minh, K nhận tiền để thu mua đất phục vụ dự án khu du lịch văn hoá và trồng cây thuốc Nam nhưng không thực hiện đúng thoả thuận. Trong đó, có trường hợp đất được mua không đúng vị trí đã thống nhất, sau đó chuyển nhượng lại cho ông H với giá thấp hơn số tiền đã nhận. Phần tiền còn lại, K nhiều lần hứa hẹn nhưng không hoàn trả. Theo tài liệu điều tra, số tiền liên quan đến vụ việc này là 17,615 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân liên quan đến việc K ký hợp đồng mua bán, thanh lý máy móc, thiết bị tại doanh nghiệp nhưng không bàn giao tài sản sau khi nhận tiền đặt cọc. Các nội dung này đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với H.T.K. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của bị can và những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với H.T.K về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Khu dân cư Happy Home, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau (gặp Trực ban hình sự)

Hoặc liên hệ số điện thoại 0949.479.697, gặp Trung tá Đoàn Văn Đúng, điều tra viên thụ lý vụ án, để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.