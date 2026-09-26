Bắt tạm giam nhóm đối tượng vụ in, phát hành 21.000 quyển sách trái phép

Sáng 26/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi, Trần Năng Tiến về tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản”.

Trước đó, qua công tác quản lý nhà nước về hoạt động in ấn và phát hành xuất bản phẩm, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc do Trần Năng Tiến (SN 1980; ngụ tại phường Phú Thọ) làm giám đốc đã in ấn và phát hành 21.000 quyển sách mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xuất bản, tái bản theo quy định của pháp luật.

Ba đối tượng (từ trái sang) Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi, Trần Năng Tiến bị bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản”.

Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh xác định: Từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1961; ngụ tại phường Bàn Cờ) đã liên hệ và nhờ Lê Đăng Khôi (SN 1983; ngụ tại phường Chánh Hưng) đặt in ấn 10 xuất bản phẩm là sách với số lượng 21.000 quyển mà không có giấy phép theo quy định.

Lê Đăng Khôi tiếp tục gửi file sách đặt Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc để in ấn và phát hành theo yêu cầu của Nguyễn Thị Hồng Phượng. Hành vi của Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi, Trần Năng Tiến phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản” quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 344 Bộ luật hình sự.