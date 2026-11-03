Bắt tạm giam nhóm đối tượng trộm tài sản trị giá gần 900 triệu đồng

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Điền Côn.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Trường.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Hữu Lợi.

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Điền Côn (sinh năm 1964), Phan Văn Trường (sinh năm 1985) và Huỳnh Hữu Lợi (sinh năm 1980), cùng cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Côn và Lợi là nhân viên Công ty TNHH Công Đạt. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Côn bàn bạc với Lợi lấy trộm tài sản trong kho chứa vật tư của công ty tại khóm Tây Khánh 2, phường Long Xuyên.

Từ tháng 5 đến tháng 11/2025, Côn cùng Lợi và Trường nhiều lần lấy trộm giàn giáo, máy móc, thiết bị phục vụ công trình với số lượng lớn trong kho. Tổng giá trị tài sản bị trộm được xác định hơn 880 triệu đồng. Sau khi lấy trộm, các đối tượng đem bán, chia nhau tiền tiêu xài.

Vụ việc được nhân viên công ty phát hiện, trình báo cơ quan công an. Qua điều tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.