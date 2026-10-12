Bắt tạm giam nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 73 tỷ đồng

Đối tượng Trần Văn Trạng (thứ 2 bên trái) nghe Cơ quan Công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: MINH KHỞI)

Theo kết quả điều tra, năm 2023 khi làm nhân viên ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Vĩnh Long, đối tượng Trạng lợi dụng vị trí, chức vụ công tác để đưa ra thông tin gian dối là có khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, với mục đích lừa tiền của các nạn nhân.

Thời gian đầu, đối tượng Trần Văn Trạng đã trả tiền lãi, gốc đúng hạn nên được các bị hại rất tin tưởng. Từ tháng 3/2026 đến tháng 4/2026, đối tượng Trạng đã vay của các bị hại với số tiền hơn 73 tỷ đồng.

Đối tượng Trạng sử dụng số tiền đã vay của các bị hại để chi trả các khoản nợ cá nhân và mất khả năng chi trả. Khi biết mình bị đối tượng Trạng lừa đảo, các bị hại đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.