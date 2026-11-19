Nguyễn Thế Trường làm việc với cơ quan điều tra.

Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Trường để tiếp tục điều tra về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an Thành phố đã chủ động nắm tình hình, phát hiện tài khoản TikTok "Natipong SritongIn" đăng tải nhiều video có dấu hiệu kích động, cổ xúy bạo lực.

Vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, xử lý theo quy định.

Qua xác minh, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thế Trường (sinh năm 1987, trú tại phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng tạo lập và sử dụng tài khoản TikTok "Natipong SritongIn".

Nguyễn Thế Trường đã tự quay và đăng tải nhiều đoạn video clip với lời lẽ thô tục, thách thức người xem, thậm chí đe dọa người bình luận nếu gặp ngoài đời. Chỉ rà soát ngẫu nhiên 5 video, Cơ quan Công an ghi nhận các đoạn clip này đã thu hút tổng cộng hơn 1,45 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ.

Đối tượng Nguyễn Thế Trường.

Cơ quan chức năng xác định các video nêu trên có nội dung kích động, cổ xúy bạo lực, xâm phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc và chuẩn mực đạo đức xã hội.

Làm việc với Cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Trường khai nhận đã cố ý đăng tải các video trên nhằm tăng lượt xem, thu hút người theo dõi các buổi thi đấu trực tuyến (PK) trên TikTok để kiếm tiền. Trong các buổi phát trực tiếp, người xem có thể tặng vật phẩm ảo và Trường nhận tiền từ nền tảng thông qua việc quy đổi các vật phẩm này.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cá nhân quản lý tài khoản, người sáng tạo nội dung chấm dứt ngay việc đăng tải, phát tán nội dung kích động, cổ xúy bạo lực nhằm câu kéo tương tác, nhận quà tặng hoặc thu lợi bất chính; đồng thời khẳng định sẽ kiên quyết xác minh, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị người dân khi phát hiện các video có dấu hiệu đe dọa, kích động bạo lực cần lưu lại đường dẫn, sử dụng chức năng báo cáo của nền tảng và cung cấp thông tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất; tuyệt đối không đăng lại hoặc chia sẻ đường dẫn công khai làm nội dung vi phạm tiếp tục lan truyền trên không gian mạng.