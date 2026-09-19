Bắt tạm giam Nguyễn Thanh Dung để điều tra về số tiền 400 triệu đồng

Ngày 19/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Dung (SN 1991, trú tại Tổ dân phố Tân Quang 16, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2025, Nguyễn Thanh Dung đã liên tục đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân sở hữu nhiều tài sản là nhà và đất đang cần bán gấp. Nhẹ lòng tin tưởng, nhiều nạn nhân đã chuyển cho Dung những khoản tiền lớn để đặt cọc mua bất động sản. Bằng thủ đoạn tinh vi này, bước đầu cơ quan chức năng xác định đối tượng đã chiếm đoạt 400 triệu đồng của bị hại.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Dung. Ảnh Công an tỉnh Tuyên Quang.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Để phục vụ công tác tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo và đề nghị các cá nhân từng bị Nguyễn Thanh Dung lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức trên hoặc các phương thức khác khẩn trương liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 23, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) hoặc Điều tra viên Hoàng Thị Minh Thúy qua số điện thoại 0966.802.333 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

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