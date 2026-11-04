Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ

Vi phạm quy định về quản lý đất đai của bị can Huỳnh Anh Minh liên quan đến Dự án Khu đô thị dịch vụ - thương mại Mỹ Lệ xảy ra năm 2020, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước (nay là xã Bình Tân, TP Đồng Nai).

Ngoài bị can Huỳnh Anh Minh, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với: Lê Hoàng Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước; Nguyễn Công Thuận, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Phước để điều tra về hành vi trên.

Khu đô thị Mỹ Lệ

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin sẽ tiếp tục điều tra làm rõ đối với các cá nhân có liên quan khác và hành vi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng các nền đất chưa đủ điều kiện ở dự án trên để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra kiến nghị UBND TP Đồng Nai sớm có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật và đảm bảo các quyền lợi cá nhân đã thanh toán cho Công ty TNHH Mỹ Lệ để ký hợp đồng nhận các thửa đất khi đã đủ điều kiện.

Bị can Huỳnh Anh Minh

Dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ có tổng diện tích gần 46ha, quy mô xây dựng khoảng 1.500 căn nhà ở, biệt thự.

Sau thanh tra, năm 2022, UBND tỉnh Bình Phước đã có quyết định thu hồi dự án do trước đó tỉnh giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Liên quan đến dự án trên, khách hàng đã khiếu nại nhiều năm khi chủ đầu tư không hoàn cọc cho khách hàng.

Bị can Huỳnh Anh Minh giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước từ cuối năm 2015; đã bị Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo vào đầu năm 2025 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác; Tỉnh ủy Bình Phước thi hành kỷ luật về Đảng. Sau sáp nhập tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai, bị can Minh nghỉ hưu.