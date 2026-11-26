Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thu Huyền (SN 1987, ngụ P.Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan chức năng thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Thu Huyền. Ảnh Công an Gia Lai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2024 đến tháng 5/2025, lợi dụng mối quan hệ quen biết, bạn bè với bà H.T.M.A, Huyền đưa ra thông tin gian dối về việc cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm tạo lòng tin. Tin tưởng những thông tin này, bà A nhiều lần cho Huyền vay tiền.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Huyền không sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng như đã nói mà dùng toàn bộ số tiền để trả các khoản nợ cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, Huyền đã chiếm đoạt của bà A tổng số tiền hơn 5,2 tỷ đồng. Do không còn khả năng hoàn trả, Huyền khiến người bị hại bị thiệt hại số tiền lớn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.