Bắt tạm giam người phụ nữ đăng nhiều bài viết có nội dung xấu

Ngày 22/10, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Sơn La phê chuẩn.

Cơ quan công an thi hành quyết định tố tụng đối với Đàm Thị Tươi. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, từ năm 2019 đến nay, Tươi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có tên "Đàm Tươi" để đăng tải, chia sẻ nhiều video, bài viết, hình ảnh có nội dung xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Tỉnh ủy, UBND TP Sơn La (trước đây) và một số lãnh đạo tỉnh.