Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị mới tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Hoàng Thị Lự (sinh năm 1980, trú tại xã Quảng Trạch) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, tháng 4/2024, một người dân trú tại thôn Xuân Hòa, xã Quảng Trạch, liên hệ nhờ Hoàng Thị Lự làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặc dù không có chức năng, thẩm quyền thực hiện việc này, Lự vẫn nhận lời, hứa hẹn có thể giải quyết thủ tục với số tiền 150 triệu đồng.

Sau đó, Lự nhiều lần yêu cầu người phụ nữ chuyển tiền với lý do phục vụ việc đo đạc và hoàn thiện các thủ tục đất đai. Tuy nhiên, số tiền nhận được không được sử dụng đúng mục đích như cam kết mà bị Lự sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến thời hạn cam kết, Lự không thực hiện được việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Dù người bị hại nhiều lần yêu cầu hoàn trả số tiền đã giao, Lự vẫn không thực hiện. Sau đó, người này đã làm đơn khởi kiện.

Cơ quan chức năng tiến hành xác minh, xác định, Lự không có chức năng, thẩm quyền thực hiện việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số tiền Lự đã chiếm đoạt là 52 triệu đồng.

Theo Công an xã Quảng Trạch, trước đó, vào tháng 10/2026, Hoàng Thị Lự đã bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”, theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra vụ án, xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị những cá nhân có liên quan đến việc chuyển tiền cho Hoàng Thị Lự để nhờ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được giải quyết hoặc chưa nhận lại tiền, liên hệ Công an xã Quảng Trạch để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết.