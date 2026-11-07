Bắt tạm giam người phụ nữ căng băng rôn khiếu kiện sai sự thật ở Hà Nội

Ngày 7/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, đã phối hợp với Công an TP Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Đỗ Thị Ngọc Nguyên (63 tuổi, ngụ phường Long Khánh, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Lực lượng chức năng thi hành quyết định bắt bị can để phục vụ điều tra đối với Đỗ Thị Ngọc Nguyên. Ảnh: Công an TP Đồng Nai

Trước đó, bị can Nguyên từng có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ năm 2008 đến nay, Đỗ Thị Ngọc Nguyên lợi dụng khiếu kiện, có các hành vi vi phạm pháp luật, như: tập trung đông người trước cổng trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước tại Hà Nội, nơi công cộng để hò hét và căng băng rôn, biểu ngữ có nội dung tố cáo sai sự thật.

Ngoài ra, người này còn quay phim, chụp ảnh, phát trực tiếp các hoạt động tập trung đông người lên mạng xã hội; đăng tải, chia sẻ thông tin bị cho là xuyên tạc chủ trương, chính sách, xúc phạm danh dự, uy tín của một số cá nhân, tổ chức.

Thông qua quá trình điều tra, Công an TP Đồng Nai phối hợp với Công an TP Hà Nội tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khiếu kiện.

Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định, thông qua cơ quan có thẩm quyền; không lợi dụng quyền này để vu khống, xúc phạm tổ chức, cá nhân hoặc gây mất an ninh trật tự.

Đồng thời, người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh bị lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.