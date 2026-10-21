Bắt tạm giam người đàn ông ngược đãi, hành hạ 2 con ruột

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tuấn (SN 1991, trú tại thôn Mới, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) về tội Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

Cơ quan CSĐT công bố các quyết định tố tụng đối với bị can Bùi Văn Tuấn. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an phát hiện vụ việc có dấu hiệu ngược đãi, hành hạ trẻ em xảy ra tại thôn Mới, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ. Nạn nhân là 2 cháu gái B.H.T. (11 tuổi) và B.T.P.M. (9 tuổi), cùng trú tại địa phương.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, trong thời gian dài sinh sống cùng 2 con gái ruột, Bùi Văn Tuấn đã nhiều lần có hành vi chửi bới, đánh đập, hành hạ các cháu cả về thể chất và tinh thần. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây tổn hại đến tâm lý, sự phát triển của trẻ em, xâm phạm quyền được bảo vệ của các cháu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra các quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.