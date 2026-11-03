Bắt tạm giam người đàn ông ghen tuông, đánh vợ cũ nhập viện

Ngày 3/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Sanh (SN 1976, trú xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Trường Sanh bị bắt tạm giam. Ảnh: NK

Kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Trường Sanh là chồng cũ của chị H.T.Đ. (48 tuổi, trú thôn 2, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk). Mặc dù hai người đã ly hôn, đối tượng Sanh vẫn thường xuyên quay lại ở nhờ, tạm trú tại nhà vợ cũ.

Ngày 12/8, do nghi ngờ chị Đ. có quan hệ tình cảm với người khác, Sanh đã kiếm cớ gây sự rồi hành hung vào vùng mặt của vợ cũ, gây thương tích 15%.

Ngay sau đó, Sanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại phục vụ điều tra, đối tượng đã vi phạm nghĩa vụ tố tụng, không chấp hành giấy triệu tập của cơ quan công an và tự ý bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam Nguyễn Trường Sanh để điều tra, xử lý theo quy định.