Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Thái Văn Nam (SN 1989, trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Thái Văn Nam tại cơ quan Công an. Ảnh CACC

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 25/8/2026, Nam lên mạng xã hội đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nhằm sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 10/9, Nam mang giấy tờ giả này đến tiệm cầm đồ F89 tại thôn Bình Sơn, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, do anh N.T.D. (SN 1995, trú cùng địa phương) quản lý.

Tại đây, Nam sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để cầm cố, nhận số tiền 25 triệu đồng. Sau khi có được tiền, Nam đã sử dụng toàn bộ vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định Thái Văn Nam từng có 3 tiền án và chưa được xóa án tích.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra các quyết định tố tụng đối với Thái Văn Nam để điều tra về hai tội danh nêu trên.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.