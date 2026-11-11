Bắt tạm giam người đàn ông dùng gậy chặn đầu xe taxi

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Cần Thơ, qua công tác tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Vị Thủy đã kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT Công an Tp.Cần Thơ thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức. Ảnh: Công an Tp.Cần Thơ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h15 ngày 2/9, tại khu vực gần cầu Thủy Lợi, trên Quốc lộ 61, thuộc xã Vị Thủy, Tp.Cần Thơ, Nguyễn Văn Đức có hành vi dùng gậy chặn đầu xe taxi, đồng thời sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực xúc phạm người điều khiển phương tiện và dùng gậy tác động vào xe.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vị Thủy đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, xác minh vụ việc, mời người có liên quan về trụ sở làm việc và thu thập tài liệu, đồ vật có liên quan để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an Tp.Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.